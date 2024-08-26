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    12:54, 26 Август 2024 | GMT +6

    Две плантации конопли выявили полицейские с помощью вертолета в области Улытау

    вертолет, полиция
    Фото: Polisia.kz

    Две плантации конопли выявили полицейские с помощью вертолета в области Улытау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    В ходе ОПМ «Карасора» сотрудники департамента полиции области Улытау при содействии вертолета Национальной гвардии МВД РК обнаружили в Жанааркинском и Улытауском районах две плантации, предположительно, конопли.

    В Жанааркинском районе изъято 942 куста конопли, устройство для полива и обработки растений. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

    В Улытауском районе полицейские обнаружили 280 кустов, предположительно, конопли, а также задержали жителя Кызылординской области, который возделывал эти растения. В отношении подозреваемого судом Улытауского района избрана мера пресечения в виде ареста.

    Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование кусты, как в первом, так и во втором случае, являются растением рода конопли. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

    В рамках ОПМ департаментом полиции области выявлено 31 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков, а также обнаружено около двух тысяч кустов конопли.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Улытауская область Борьба с наркотиками Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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