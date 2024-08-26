Две плантации конопли выявили полицейские с помощью вертолета в области Улытау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ «Карасора» сотрудники департамента полиции области Улытау при содействии вертолета Национальной гвардии МВД РК обнаружили в Жанааркинском и Улытауском районах две плантации, предположительно, конопли.

В Жанааркинском районе изъято 942 куста конопли, устройство для полива и обработки растений. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному культивированию запрещенных растений, содержащих наркотические вещества.

В Улытауском районе полицейские обнаружили 280 кустов, предположительно, конопли, а также задержали жителя Кызылординской области, который возделывал эти растения. В отношении подозреваемого судом Улытауского района избрана мера пресечения в виде ареста.



Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование кусты, как в первом, так и во втором случае, являются растением рода конопли. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В рамках ОПМ департаментом полиции области выявлено 31 наркопреступление. Из незаконного оборота изъято более 500 кг наркотиков, а также обнаружено около двух тысяч кустов конопли.