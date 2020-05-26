Две ПЦР-лаборатории по выявлению коронавируса откроют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - ПЦР-лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции в начале июня откроют в Темиртау и Жезказгане. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек во время брифинга в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подобная лаборатория функционирует только в Караганде. Ее мощность - 1 200 тестов в сутки.

АО «АрселоМиттал Темиртау» уже заключило договор с клинико-диагностической лабораторией «Олимп» на открытие лаборатории в Темиртау. Она заработает 1 июня. Здесь смогут проводить до тысячи тестов ежедневно.

В Жезказгане также планируется запустить ПЦР-лабораторию мощностью 500 тестов в сутки. Оборудование для нее приобрели за счёт корпорации «Казахмыс».

Открыть такую лабораторию планируют и в Балхаше.

«Обращаюсь ко всем крупным работодателям области. Проявите социальную гражданскую ответственность, позаботьтесь о здоровье своих работников и организуйте работу выездных лабораторий для тестирования сотрудников. В случае обнаружения вируса возможно пресечь цепь распространения, а своевременно начатое лечение предотвратит переход заболевания в тяжёлую форму», - сказал Женис Касымбек.

В Карагандинской области сейчас активно модернизируют больницы и поликлиники. В помещениях проводят перепланировку для открытия дополнительных инфекционных отделений, увеличивают количество коек. В области реализуется региональный план по восстановлению и развитию инфекционной службы.

До ноября планируется восстановить и модернизировать семь объектов. Для этого из областного бюджета выделили 905 млн тенге. Еще 400 млн тенге потратят на дополнительное оснащение инфекционных отделений.

Женис Касымбек также сообщил, что все клинические эпидемиологи региона пройдут обязательное повышение профессионального уровня.

Таким образом, в области будет создана крепкая инфраструктура противоинфекционной безопасности, соответствующая современным стандартам, обеспеченная квалифицированными специалистами.