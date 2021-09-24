Две павлодарки сдавали несуществующие квартиры в Алматы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Две подруги обманывали граждан, выдавая себя за добросовестных риелторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Женщины, сдававшие в аренду несуществующие квартиры, задержаны в Павлодаре. «Гражданка Б., 1997 года рождения, и гражданка С., 1994 года рождения, проживая в Павлодаре, сдавали несуществующие квартиры в Алматы. Установлено, что они в корыстных целях размещали в интернете фейковые объявления о сдаче квартир: выкладывали фото с чужих объявлений, при этом, указывали низкую цену аренды. Переговоры с клиентами вели только по телефону и убеждали в чистоте своих намерений, предлагали перечислить предоплату на баланс. Когда же потерпевшие отправляли деньги, женщины тут же удаляли объявление и отключали сотовые телефоны», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.