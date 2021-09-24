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    14:06, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Две павлодарки сдавали несуществующие квартиры в Алматы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Две подруги обманывали граждан, выдавая себя за добросовестных риелторов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Женщины, сдававшие в аренду несуществующие квартиры, задержаны в Павлодаре. «Гражданка Б., 1997 года рождения, и гражданка С., 1994 года рождения, проживая в Павлодаре, сдавали несуществующие квартиры в Алматы. Установлено, что они в корыстных целях размещали в интернете фейковые объявления о сдаче квартир: выкладывали фото с чужих объявлений, при этом, указывали низкую цену аренды. Переговоры с клиентами вели только по телефону и убеждали в чистоте своих намерений, предлагали перечислить предоплату на баланс. Когда же потерпевшие отправляли деньги, женщины тут же удаляли объявление и отключали сотовые телефоны», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

    В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество». Установлены несколько пострадавших. Однако их количество может быть гораздо больше. В прошлом у обеих женщин уже имелась судимость.



    Теги:
    Закон и право Борьба с преступностью Алматы Павлодарская область
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