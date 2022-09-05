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Две партии дизтоплива завезут в Казахстан из России

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Сентября 2022, 12:57
Две партии дизтоплива завезут в Казахстан из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о запланированном импорте дизтоплива из Российской Федерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предполагаемый объем – две партии, общий итог – до 100 тыс. тонн и, однозначно, что этот объем будет из Российской Федерации. У других ближайших поставщиков в таком количестве дизтоплива просто нет. Это все входит в рамки индикативных балансов и это уже предусмотрено было изначально, такая возможность импортирования российского дизтоплива, в случае необходимости, также как и авиационного керосина», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас уже начались отгрузки.

«Компания «КазМунайГаз» уже непосредственно этим вопросом занимается и мы в скором времени ожидем первую партию импортного дизельного топлива», - заключил министр.





Фото: primeminister.kz

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