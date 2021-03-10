Две пьяные автоледи лишились водительских прав на семь лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за выходные две автоледи в состоянии алкогольного опьянения лишились прав на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За выходные дни сотрудники патрульной полиции управления полиции Атырау выявили двух женщин, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. 7 марта около 2:30 часов сотрудниками патрульной полиции по ул. Молдагуловой был остановлен автомобиль Toyota Ipsum. При проверке было установлено, что за рулём авто находится изрядно выпившая 40-летняя женщина. Аналогичный случай произошел 8 марта. Около 5:30 часов сотрудниками патрульной полиции в мкр. Привокзальный был остановлен автомобиль Toyota Camry, которым управляла в состоянии алкогольного опьянения 39-летняя женщина. Факт наличия в их крови алкоголя подтвердило медицинское освидетельствование», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

В отношении нетрезвых автоледи были составлены административные протоколы по ст. 608 КоАП РК. Сегодня решением суда они лишены водительских прав каждая на 7 лет.