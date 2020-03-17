Две олимпийские лицензии завоевали жамбылские спортсмены

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Студенты ТарГУ завоевали две лицензии на Олимпиаду-2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что казахстанские спортсмены все-таки продолжат подготовку к летним Олимпийским играм в Токио, о чем на недавнем брифинге заявил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев, отметив при этом, что проведение летних Олимпийских игр в Токио остается в силе.

В полуфинале международного отборочного турнира в Аммане выступающий в весовой категории до 75 килограммов жамбылский спортсмен Абильхан Аманкул в сложном поединке одолел спортсмена из Китая Танглатихана Тухета Эрбиеке.

«В этом году планируется проведение большого спортивного события – Олимпиады в Токио. Сильнейшие спортсмены мира будут участвовать в этом празднике спорта. Казахстанский боксер, студент Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати Абильхан Аманкул, выиграл путевку на Олимпиаду в Токио. Это вторая лицензия, которую занимают спортсмены нашего учебного заведения. Первую лицензию выиграл наш студент Мейрамбек Айнагулов, известный казахстанский борец греко-римского стиля. Есть уверенность, что количество спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Токио, может еще вырасти. Наш университет всегда поддерживает перспективную спортивную молодежь. Мы верим в своих чемпионов и желаем им быть лучшими среди сильнейших», - рассказал ректор ТарГУ, доктор педагогических наук, профессор Махметгали Сарыбеков.

Абильхан Аманкул является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Азии, двукратным чемпионом Казахстана. Жамбылский боксер стал знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия XXVIII летних Азиатских игр-2019 в индонезийской Джакарте. Абильхан Аманкул выступает за команду по боксу Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК, является членом национальной сборной команды Казахстана по боксу, мастером спорта Республики Казахстан. Выступая за команду «Astana Arlans», он стал лучшим боксером полуфинала WSB 2017 года.

Абильхан Аманкул родился и вырос в Жуалынском районе Жамбылской области, в селе Бауыржана Момышулы. Первым его тренером был Турлыбек Копжасаров, и до 17 лет спортсмен тренировался в родном ауле.

«Когда говорят, что в селе нет никаких условий для развития спорта и воспитания талантливых спортсменов, что там нет хороших тренеров, то это, мягко говоря, неправда. На самом деле все зависит от настроя самих юношей, их наставников. Я поставил цель и планомерно шел к ней. Сейчас мой тренер – Нурлан Акурпеков, вырастивший нескольких маститых боксеров, в том числе олимпийского чемпиона Бахтияра Артаева», - рассказал Абильхан Аманкул.