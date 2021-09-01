Две области в РК перешли в «желтую» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанская и Жамбылская области перешли в «желтую» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.