Две новые ведомственные награды появятся в Казахстане

17 Января 2023, 18:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появятся две новые подведомственные награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вносятся изменения и дополнения в постановление Правительства РК «О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан».

Перечень ведомственных наград некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства РК в подразделе «Нагрудные знаки», будут дополнены наградами «Кен орнын алғаш ашушы» и «Еңбек сіңірген геолог». В подразделе «Нагрудные знаки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» данные нагрудные знаки будут исключены.

Подраздел «Нагрудные знаки Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК» будет дополнен главой «Кен орнын алғаш ашушы». Нагрудный знак «Кен орнын алғаш ашушы» изготавливается из металла желтого цвета (латуни) в форме граненной звезды из 24 углов высотой 45 мм, в которую вписан круг диаметром 32 мм.

Нагрудный знак состоит из двух частей: верхней колодки (подвески) и нижней – собственно нагрудного знака. Нагрудный знак с помощью кольца и ушка соединен с подвеской.

На лицевой стороне нагрудного знака (аверс) в центре круга изображены контур территории Казахстана и поверх – символы труда геологоразведчиков: буровая вышка и перекрещенные геологические молотки.

По верхнему полукружью круга на белом фоне надписи золотыми выпуклыми буквами на казахском языке «КЕН ОРНЫН АЛҒАШ АШУШЫ».

Нагрудный знак «Еңбек сіңірген геолог» изготавливается из металла с золотым покрытием в форме круглого диска с лучами и рельефным узором с 8 секциями в виде кристалла высотой 46 мм и толщиной 3 мм. Нагрудный знак состоит из двух частей – основы и накладки.

Площадка на основе, на которой крепится накладка, окаймлена выступающим рельефным узором с десятью лучами одного размера. Между секциями лучей на рельефном узоре есть фигура в виде кристалла синего цвета. Основа изготовлена из позолоченного металла.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 31 января.

Фото: legalacts.egov.kz