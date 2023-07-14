Две новые поликлиники появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы в октябре планируется открытие нового корпуса приемного отделения с операционным блоком «Центра детской неотложной помощи» на 300 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Об этом сообщил аким Ерболат Досаев на встрече с горожанами.

По его словам, в целях снижения нагрузки на медучреждения акиматом планируется строительство и реконструкция 6 объектов здравоохранения.

«Ведется проектирование двух новых поликлиник на 500 мест каждая на пересечениях пр. Аль-Фараби и ул. Сыргабекова, пр. Гагарина и ул. Левитана и нового корпуса Центральной городской клинической больницы по ул. Жандосова, 6, на 500 коек. Строительство этих объектов начнется в 2024 году», - сообщил аким.

Также проектируется капитальный ремонт здания Центра перинатологии и детской кардиохирургии, поликлиник №4 и №12. Ремонт поликлиник начнется в ноябре, а Центра перинатологии и детской кардиохирургии - в марте следующего года.

Напомним, что в июне также был открыт новый родильный корпус на 40 коек и поликлиника на 300 посещений в смену в медицинском центре «Керуен Medicus».

Напомним, вчера состоялась встреча акима Алматы с жителями, на которой были затронуты проблемы инфраструктуры мегаполиса, транспорта, строительства и др.