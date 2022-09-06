Две новые футзальные команды созданы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футзальная карта Казахстана расширяется с созданием двух новых команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

При футбольном клубе «Ордабасы» создан одноименный футзальный клуб. На сегодняшний день исполняющим обязанности является местный специалист Евгений Халатов. В команду приглашены опытные игроки, такие как Черномордов, Пиялы, Далтон. Домашние матчи будут проводить в спортивном зале Школы высшего спортивного мастерства города Шымкента.

Второй командой станет МФК «Жастар» из Талдыкоргана. Семиреченцы привлекают местных воспитанников, но в то же время укрепятся опытными игроками. Финансироваться «Жастар» будет из областного бюджета, а принимать соперников во Дворце спорта «Жастар» города Талдыкоргана.

Фото: kazfootball.kz