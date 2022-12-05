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Две новостройки остались без тепла в Караганде

5 Декабря 2022, 22:16
Две новостройки остались без тепла в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Два многоэтажных дома сегодня остались без тепла на некоторое время. При проверке теплосетей дежурной службой ТОО «Теплотранзит Караганды» была выявлена утечка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О дефекте в теплосетях в двух новостройках стало известно при проверке частных сетей. Для выявления участка, где идет утечка тепла, специалистам «Теплотранзит Караганда» пришлось отключить центральную систему отопления.

«При мониторинге тепловых сетей дежурной службой ТОО Теплотранзит обнаружен дефект – выявлена утечка на частных сетях, принадлежащих ЖК «Атамекен». Бригадой ТОО «Теплотранзит» оказывается техническая помощь в устранении неполадки. Для оперативного выявления и устранения дефекта проводится откачка воды, произведено отключение от центральной системы отопления двух МЖД по адресу: Дюсембекова 83/1 и 83/2. Дефект будет устранен в самое кратчайшее время», - сообщили в акимате города Караганды.

Спустя несколько часов неполадки были устранены, в квартиры было запущено тепло.


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