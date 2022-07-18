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Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы
18 Июля 2022 17:06

Две ночи будут ремонтировать улицу Розыбакиева в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О временном ограничении движения по улице Розыбакиева предупредили алматинцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности Алматы.

«В связи с проведением ремонтных работ с 22:00 часов 19 июля до 6:00 часов 20 июля и с 22:00 часов 20 июля до 6:00 часов 21 июля движение по улице Розыбакиева от проспекта Аль-Фараби до улицы Ескараева будет полностью перекрыто.

Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - предупредила пресс-служба управления городской мобильности Алматы.

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