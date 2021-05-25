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    22:22, 24 Май 2021 | GMT +6

    Две несовершеннолетние повторно разыскиваются в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Две несовершеннолетние студентки, которые ранее уже разыскивались полицией и общественностью, вновь пропали из общежития в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 23 мая в 20.59 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от 21-летней жительницы СКО о том, что 20 мая из общежития колледжа ушла ее несовершеннолетняя сестра – 15-летняя Елена Борзун вместе со своей подругой – 17-летней Мариной Прозеревой. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.

    «Для установления местонахождения несовершеннолетних стражами порядка проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых опрошены все знакомые и близкие девочек. Просматриваются все камеры видеонаблюдения города Кокшетау. Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией либо знает местонахождение этих девочек, позвонить по телефону 102», – отметили в ведомстве.

    Напомним, 19 мая эти подростки уже сбегали из колледжа и через 7 часов были возвращены родным. С девочками тогда была проведена профилактическая беседа.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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