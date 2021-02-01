Две недели находится в коме избитая трехлетняя девочка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области трехлетняя девочка, получившая тяжелые травмы две недели назад, до сих пор не пришла в сознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние ребенка тяжелое, находится в коме.

Напомним, 17 января ребенок поступил в детскую областную больницу без сознания, с телесными повреждениями. Позднее стало известно, что у девочки ушиб головного мозга.

В избиении подозревают ее родную мать. 22-летнюю женщину поместили в изолятор временного содержания на время следствия. Органы опеки планируют после решения суда подать иск о лишении ее родительских прав. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего». Санкция ее подразумевает от шести до десяти лет лишения свободы. В случае смерти потерпевшего – от восьми до двенадцати лет.