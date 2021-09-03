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Две недели ищут пропавшего мужчину в СКО

3 Сентября 2021 23:43
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Две недели ищут пропавшего мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области распространили ориентировку на пропавшего 17 августа 35-летнего Сергея Ясимчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, две недели назад мужчина вышел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. За помощью в полицию обратилась его мать.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, крупного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза тёмно-серые, нос искривленный. Был одет в тёмно-синюю кофту с рисунком тигра, серое трико, синие кроссовки, при себе имел чёрный рюкзак с оранжевой вставкой.

Стражи порядка проверяют круг знакомств, возможные места появления. Всех, располагающих информацией о пропавшем, полицейские просят сообщить на канал «102».

Всего с начала года полицейские области приняли 304 заявления о без вести пропавших людях. Из них в дежурные сутки разыскано 197, за двое суток — 82 человека. Установление ещё 21 человека потребовало продолжительного времени.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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