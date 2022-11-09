Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае при проведении оперативно-розыскных мероприятий была изъята крупная партия наркотиков – более 20 кг марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии специального подразделения «Беркут» проведено одновременное задержание пяти жителей города Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограмм. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли», - сообщил в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Еще у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома обнаружена «плантация», предназначенная для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.

«По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК «Сбыт наркотических средств», в отношении подозреваемых избрана мера пресечения «арест», - добавил начальник ДП Костанайской области.

В текущем году в регионе из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 гр героина, 18 кг 450 гр гашиша, более 1 кг 690 гр синтетических наркотиков.

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