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Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Казахстане

6 Декабря 2021 12:45
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Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ликвидировано две нарколаборатории. Об этом на брифинге сообщил официальный предствитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 4 октября по 30 ноября органами внутренних дел проведена специальная региональная операция «Рефлекс-2021», направленная на противодействие распространению новых психоактивных веществ», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в период спецмероприятия по республике выявлено 303 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

«Из них 83 факта сбыта, 32 – хранения в особо крупном размере, 25 фактов пропаганды наркотиков, три факта организации притона и один факт контрабанды. Ликвидировано две нарколаборатории в Алматинской и Атырауской областях, где изъято более 3,5 кг готовых к употреблению наркотиков. Всего в период спецоперации из незаконного оборота изъято 14,5 килограмма синтетических наркотиков», - уточнил Нурдильда Ораз.

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#Криминал   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Серик Сабеков

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