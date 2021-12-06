Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ликвидировано две нарколаборатории. Об этом на брифинге сообщил официальный предствитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 4 октября по 30 ноября органами внутренних дел проведена специальная региональная операция «Рефлекс-2021», направленная на противодействие распространению новых психоактивных веществ», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в период спецмероприятия по республике выявлено 303 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

«Из них 83 факта сбыта, 32 – хранения в особо крупном размере, 25 фактов пропаганды наркотиков, три факта организации притона и один факт контрабанды. Ликвидировано две нарколаборатории в Алматинской и Атырауской областях, где изъято более 3,5 кг готовых к употреблению наркотиков. Всего в период спецоперации из незаконного оборота изъято 14,5 килограмма синтетических наркотиков», - уточнил Нурдильда Ораз.