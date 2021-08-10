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Две мусоросортировочные линии заработают в Костанайской области

10 Августа 2021 13:41
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Две мусоросортировочные линии заработают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области реализуется комплекс мер, предусматривающий мероприятия по внедрению раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки ТБО. О том, какие проекты реализуются в регионе, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Димаш Кожабеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации Д. Кожабекова, в результате взаимодействия местных исполнительных органов с субъектами МСБ, система раздельного сбора ТБО внедрена в 20 населенных пунктах области - установлено более 1900 спецконтейнеров, имеется 7 пунктов приема вторсырья.

«Наряду с ТБО, функционирует и система раздельного сбора опасных отходов. На территории области установлено 145 контейнеров для отработанных ртутьсодержащих ламп, 10 - для отходов электронного и электрического оборудования (б/у компьютерная техника, огртехника, бытовая техника)», - отметил заместитель руководителя ведомства.


Также в 27 населенных пунктах области на полигонах ТБО и специальных площадках осуществляется сортировка отходов посредством трех мусоросортировочных линий, ручной сортировки отходов.
«Вместе с тем, в этом году в городах Тобыл и Житикара планируется введение в эксплуатацию двух объектов сортировки, утилизации и переработки отходов: в городе Тобыле - установка линий мойки полимеров и грануляции мощностью до 2,8 тысяч тонн в год (в рамках проекта ТОО «ЭкоСity KZ» «Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 40 тысяч тонн в год»), а также в городе Житикаре - введение в эксплуатацию мусоросортировочной линии ТОО «Соцсервис» мощностью 40 тонн в сутки»,- добавил Д. Кожабеков.
Что касается переработки отходов, в регионе ее осуществляют 8 частных компаний, которые потом выпускают более 10 видов готовой продукции - георешетка, геотекстиль, геокомпозит, геокаркасы, трубы полиэтиленовые, газовые и водопроводные, полимерпесчанная брусчатка, люки смотровых колодцев, резиновая крошка, труба кабельная, лотки для яиц, шлакоблоки.
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#Костанайская область   #Экология  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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