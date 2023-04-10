РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:18, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Две многоэтажки на пять дней останутся без горячей воды в Петропавловске

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске жителей двух многоэтажных жилых домов предупредили об отключении горячего водоснабжения с 10 по 14 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», мера вынужденная. В ТОО «Петропавловские тепловые сети» сообщили, что необходимо заменить теплообменное оборудование насосной станции по улице Театральная, 47. Его установили в 2008 году, и к этому времени оно достигло уровня критического износа. Работы по замене – плановые.

    В компании жителям домов по улицам Театральная, 47 и К.Сутюшева, 15 принесли извинения за доставленные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проводимым работам.

    Ранее сообщалось, что уровень износа коммунальных сетей по итогам прошлого года по Петропавловску в среднем составил 65,4%. Из них износ сетей теплоснабжения - 72,2%, износ оборудования ТЭЦ-2 - 53,5%, водоснабжения - 58%, водоотведения - 61,7%, электролиний - 81,7%.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Вода ЖКХ
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!