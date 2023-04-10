Две многоэтажки на пять дней останутся без горячей воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске жителей двух многоэтажных жилых домов предупредили об отключении горячего водоснабжения с 10 по 14 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», мера вынужденная. В ТОО «Петропавловские тепловые сети» сообщили, что необходимо заменить теплообменное оборудование насосной станции по улице Театральная, 47. Его установили в 2008 году, и к этому времени оно достигло уровня критического износа. Работы по замене – плановые.

В компании жителям домов по улицам Театральная, 47 и К.Сутюшева, 15 принесли извинения за доставленные неудобства и попросили с пониманием отнестись к проводимым работам.

Ранее сообщалось, что уровень износа коммунальных сетей по итогам прошлого года по Петропавловску в среднем составил 65,4%. Из них износ сетей теплоснабжения - 72,2%, износ оборудования ТЭЦ-2 - 53,5%, водоснабжения - 58%, водоотведения - 61,7%, электролиний - 81,7%.