Две многодетные семьи коллег навестили акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно во второе воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечают День семьи. В преддверии праздника руководитель управления административной полиции департамента полиции Акмолинской области Аслан Кызбикенов навестил две многодетные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, по поручению начальника департамента - генерала-майора полиции Арманбека Баймурзина в преддверии праздника стражи порядка посещают многодетные семьи своих коллег. На этот раз они побывали в гостях у семей Букановых и Койбагаровых.

«Желаю Вашей семье счастья, благополучия, чтобы Ваши дети в будущем стали достойными гражданами нашей страны. Асылас Осербаевна, Вам, как хранительнице домашнего очага желаю терпения. Ведь быть супругой полицейского – нелегкий труд», - отметил, приветствуя семью Букановых, полковник полиции Аслан Кызбикенов. Он вручил грамоту и денежное поощрение супруге полицейского, а детям – шары и торт.

«Майор полиции Аслан Буканов с супругой Асылтас в счастливом браке воспитывают пятерых детей. Аслан Жасуланович работает сотрудником процессингового центра УАП ДП», - пояснила пресс-секретарь ведомства Асем Абдыкаримова.

В этот же день сотрудники управления административной полиции посетили семью Койбагаровых. Глава большой семьи старший лейтенант Чингис Койбагаров является инспектором административной практики и служит в органах внутренних дел с 2008 года. С супругой Жанией полицейский воспитывает шестерых детей, старшей дочери Нургуль 11 лет, а младшим Жандосу и Гульнур всего год и 5 месяцев.

А. Кызбикенов поздравил семью с наступающим праздником и пожелал, чтобы в доме всегда царила гармония, жили счастье и любовь и всегда раздавался детский смех.

«Рад, что у нас есть такие хорошие семьи, которые могут служить примером для молодежи. Дети наполняют нашу жизнь смыслом. Поэтому задача взрослых – обеспечить им счастливое и беззаботное детство», - резюмировал начальник управления административной полиции.