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    09:26, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Полицейские Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональные группы интернет-мошенников

    Две международные группы интернет-мошенников помогли ликвидировать казахстанские полицейские
    Фото: Polisia.kz

    Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональные преступные группы интернет-мошенников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    — В рамках противодействия киберпреступности сотрудниками МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к интернет-мошенничеству иностранных граждан. В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников, — сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

    В городе Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. Задержано 9 человек.

    В ходе обыска изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата «метадон».

    В городе Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании. Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США.

    — В настоящее время расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, — отметил Ш. Алекешев.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Чехия Украина Полицейские Закон и право Полиция Интернет-мошенничество Международная деятельность
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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