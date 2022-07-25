25 Июля 2022 14:13

Две медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по триатлону в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел чемпионат Азии среди атлетов U23 и U19. Это масштабное спортивное мероприятие планировалось еще в 2021 году, но не состоялось из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Столица впервые принимает на своих просторах участников чемпионата в данных категориях.

В соревновании приняли участие более 100 спортсменов из 13 стран, среди которых Япония, Корея, Гонконг, Китай, Кыргызстан.

Казахстан представляли 15 атлетов. Так, Дарын Конысбаев занял второе место чемпионата в категории U23.

Его опередил Оскар Коггинс из Гонконга, который уже с самого начала гонки задал высокий темп и в итоге завершил три этапа за 1 час 51 минуту и 14 секунд. А третьим стал представитель Китая Цин Чен.

В категории U23 среди женщин всю гонку в лидерах были участницы из Японии и Китая. Первое место заняла японка Изуми Икегучи, показав результат 2:10:26. А представительницы Поднебесной Вен Вей и Синьи Лин в свою командную копилку записали «серебро» и «бронзу».

В соревнованиях U19 вперед вырвались две японские спортcменки: Мако Хиразуми – первое место и Манами Хияши – второе место. А «бронзу» забрала атлетка из команды Гонконга Шарлотта Холл.

У парней также победу одержали представители Японии: Аму Омуро и Такуто Осима заняли первое и второе места. В числе призеров оказался и казахстанский атлет Егор Крупяков, который завоевал «бронзу».

Фото: gov.kz