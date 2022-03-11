Две майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области совместно с сотрудниками КНБ и КАЭНК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность двух майнинговых ферм. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Одна из них была организована в помещении СТО, без соблюдения технологического присоединения к сетям электроснабжения.

В ходе проведения обыскных мероприятий обнаружено и изъято более 80 единиц оборудования для генерации криптовалют.

Сумма дохода в результате осуществления противоправной деятельности составляет более 30 миллионов тенге.

Вторая ферма находилась на территории ТОО, руководителем которого является гражданин иностранного государства

Сумма дохода фермы составила более 60 миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность».

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.