Две машины упали в водный канал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в водный канал упали две легковые автомашины. Один из водителей поступил в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом случае 11 октября женщина водитель по неосторожности съехала на автомашине Chevrolet в водный канал у больницы «Дару» по проспекту Санкибай батыра. Жертв и пострадавших не было.

Во втором случае 12 октября также по проспекту Санкибай батыра в водный канал на скорости влетел водитель автомашины Volkswagen Polo.

«На место происшествия был направлен дорожный патруль. Женщина водитель упала в канал по неосторожности. Жертв и пострадавших не было. Во втором случае 30-летний водитель Volkswagen Polo не справился с рулевым управлением, не смог снизить скорость и упал в канал. Водитель был доставлен в больницу скорой медицинской помощи», - отметили в департаменте полиции.