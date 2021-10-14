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    18:11, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Две машины упали в водный канал в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в водный канал упали две легковые автомашины. Один из водителей поступил в больницу скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом случае 11 октября женщина водитель по неосторожности съехала на автомашине Chevrolet в водный канал у больницы «Дару» по проспекту Санкибай батыра. Жертв и пострадавших не было.

    Во втором случае 12 октября также по проспекту Санкибай батыра в водный канал на скорости влетел водитель автомашины Volkswagen Polo.

    «На место происшествия был направлен дорожный патруль. Женщина водитель упала в канал по неосторожности. Жертв и пострадавших не было. Во втором случае 30-летний водитель Volkswagen Polo не справился с рулевым управлением, не смог снизить скорость и упал в канал. Водитель был доставлен в больницу скорой медицинской помощи», - отметили в департаменте полиции.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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