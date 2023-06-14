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    16:45, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Две машины перевернулись в Астане: водитель был пьян

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    Still image: t.me/astanovka98
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане водитель автомашины марки «Toyota» допустил столкновение с авто марки «Chevrolet Cobalt», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 июня в 09:46 23-летний водитель, управляя автомашиной марки «Toyota», следовал по проспекту Момышулы со стороны улицы Кордай на пересечении с проспектом Абылайхана. При перестроении допустил столкновение с автомашиной марки «Chevrolet Cobalt», в результате чего произошло опрокидывание автомобилей», - сообщили в столичном департаменте полиции.


    Телесные повреждения получили водитель автомашины марки «Chevrolet Cobalt» и пассажир «Toyota», которых после осмотра врача отпустили домой.

    «По результатам медицинского освидетельствования водитель автомашины марки «Toyota» находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. По данному факту проводится дознание», - уточнили в ведомстве.


    Теги:
    Видео Происшествия Транспорт ДТП Происшествия, ЧС Астана для mail.ru
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