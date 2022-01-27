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Две легковушки столкнулись в Актюбинской области
27 Января 2022 22:54
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Две легковушки столкнулись в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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27 января 54-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Кудыскай, не учитывая дорожные метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с Toyota Hilux под управлением 60-летнего жителя Айтекибийского района, двигавшегося во встречном направлении.
В результате ДТП водитель Mitsubishi и пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ города Хромтау.
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