Две легковушки столкнулись в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Две легковушки столкнулись в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 января 54-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Кудыскай, не учитывая дорожные метеорологические условия, на скользком участке дороги допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с Toyota Hilux под управлением 60-летнего жителя Айтекибийского района, двигавшегося во встречном направлении.

В результате ДТП водитель Mitsubishi и пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в ЦРБ города Хромтау.







