Две крупные коммунальные аварии произошли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Частные дома вновь отключили от тепла из-за повторного порыва сети в Павлодаре. Аварию планируют устранить сегодня и к вечеру вернуть отопление в жилые дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации отдела по связям с общественностью АО «Павлодарэнерго», 1 декабря на пересечении улиц Казправды – Камзина было выявлено повреждение тепловой сети. В результате повреждения от отопления было отключено около 200 домов частного сектора. В тот же день ремонтные бригады ТОО «Павлодарские тепловые сети» устранили повреждение.



«Потребителей подключили к отоплению и горячему водоснабжению вечером в тот же день. Но сегодня в результате выявления нового повреждения на данной тепловой сети потребителей повторно отключили от подачи отопления. Ремонтные работы будут проведены в течение дня», – говорится в сообщении компании.

Кроме того, с егодня утром коммунальная авария на трубопроводе оставила без воды ряд административных и жилых зданий в Павлодаре. Видео с разливом воды на перекрестке улиц Сатпаева – Естая очевидцы выложили в соцсети.

Коммунальщики обещают, что к 17:00 подача отопления и горячего водоснабжения в дома частного сектора будет возобновлена.