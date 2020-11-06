Две комиссии по историко-культурного наследию созданы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при городском маслихате созданы две временные комиссии по выявлению и диагностированию состояния объектов историко-культурного наследия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В ведомстве сообщили, что в состав комиссии вошли представители самостоятельных отделов, руководители учреждений культуры, образования, историки и представители общественных объединений.

Целью первой комиссии является выявление объектов культурного наследия. Цель второй комиссии - проведение диагностики и визуального осмотра, комплекса организационных аналитических мероприятий, направленных на установление степени сохранности объекта истории, культуры и архитектуры.

«Комиссией проведено два выезда по памятникам, вошедших в государственный список. Осмотрены 35 памятников историко-культурного наследия в черте города. В ходе работы выявлено, что у здания гостиницы «Бинар», расположенной по улице Мәңгілік Ел, 6 снесены и разрушены внутренние стены. Владельцу здания были даны разъяснения, и направлено​ письмо в​ уполномоченный орган о принятии мер по данному вопросу«, – рассказала руководитель городского отдела культуры Назерке Аккожина.

К слову, на сегодня в городе зарегистрировано​ 66 памятников истории и культуры. В том числе​ 34 памятника архитектуры и градостроительства, 16 - монументального искусства, 16 памятников истории и археологии. Из них​ 10 республиканского значения, 56 местного значения. В список памятников республиканского значения включены 10 памятников.

Напомним, что в Семее в аварийном состоянии находится бывшее здание зооветинститута.



Фото: информационный центр г. Семея