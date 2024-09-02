Две комфортные школы открыли в акмолинском селе Талапкер

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» 1 сентября распахнули свои двери школа-гимназия и IT-школа в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области. Учебный год в них начнут около 1800 школьников, которых будут обучать более 100 педагогов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Трехэтажные здания учебных заведений оснащены современным оборудованием, созданы все условия для качественного обучения. Помимо предметных кабинетов с интерактивными панелями, в школах предусмотрены мастерские и лаборатории. Для обеспечения безопасности детей установлены камеры видеонаблюдения, турникеты, тревожные кнопки.

Учеников школы-гимназии с Днём знаний поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

- В Целиноградском районе, прилегающем к столице, в связи с миграцией населения и демографическим ростом в течение длительного времени в школах был дефицит ученических мест. Проект «Комфортная школа», инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, решает проблему нехватки мест в школах, создает комфортную среду для учащихся и педагогов и снижает разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Гармоничное и счастливое детство подрастающего поколения – наша общенациональная задача. Желаю только успехов и побед! - сказал Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

С открытием школ поздравили министр здравоохранения Акмарал Альназарова и депутат Мажилиса Парламента Асхат Аймагамбетов.

- Сейчас сфере образования уделяется особое внимание. Мы были свидетелями, как в нашем селе строились новые школы. Обучение будет в одну смену, а после обеда дети смогут заниматься в кружках и спортивных секциях, – сказал председатель родительского комитета школы-гимназии Куттыбай Байгабулов.

Фото: акимат Акмолинской области

К слову, в новом учебном году в регионе открылись 3 школы, 2 из них построены по национальному проекту «Комфортная школа». Кроме того, до конца текущего года планируется открыть 11 учреждений образования, 7 из которых по проекту «Комфортная школа».

Всего в 528 школ области учатся более 150 тысяч школьников, из них около 13 тысяч первоклассников.