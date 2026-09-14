Две казахстанские работы могут попасть в шорт-лист AAIFF

В кулуарах мероприятия основатель AAIFF Айзатулла Хуссейн рассказал, как проходит отбор и почему выбрать 25 лучших фильмов из тысяч заявок оказалось непростой задачей.

По словам Хуссейна, работы проходят несколько этапов оценки. Сначала команда отсеивает слабые проекты, после чего их смотрят специалисты с опытом в визуальном производстве и кино. Затем следующий этап проходит уже внутри команды фестиваля.

В итоге руководству передают около 150 работ, из которых организаторы самостоятельно формируют окончательный список участников.

— Очень много хороших работ — буквально сотни. И теперь нам непросто из них отобрать те самые 25, которые действительно производят вау-эффект и приедут к нам, — отметил Хуссейн.

При этом организаторы учитывают не только качество отдельных сцен. Сейчас они дополнительно связываются с авторами, чтобы лучше понять, кто стоит за проектом и каким образом создавался фильм.

По словам Хуссейна, в финальном отборе есть и практическая сложность: продолжительность представленных работ сильно различается. Одни фильмы длятся три-пять минут, другие — около получаса, поэтому организаторам необходимо продумать, как представить их зрителям в рамках единой фестивальной программы.

Отдельно организатор отметил, что опыт автора сам по себе не дает ему преимущества перед новичком. В конкурсе оказались как известные AI-креаторы с большой аудиторией, так и авторы, которые только начинают работать с технологиями.

По его словам, именно стремительное развитие AI-инструментов стало одной из причин, по которой организаторы продлили прием заявок еще на две недели. После появления новой модели Seedance 2.5 часть участников решила заново переработать свои фильмы и представить обновленные версии.

Хуссейн также сообщил, что среди претендентов на шорт-лист уже выделены две работы из Казахстана. При этом окончательный состав 25 финалистов еще не был определен.

Идея самого фестиваля, по словам Хуссейна, появилась еще в декабре прошлого года. Организаторы тогда увидели, насколько быстро развиваются технологии генерации видео, и предположили, что в ближайшем будущем они начнут использоваться для создания полноценного кинематографического контента.

Хуссейн считает, что фестиваль проходит в удачный момент, поскольку именно в период приема заявок появились инструменты, позволившие авторам создавать значительно более сложные видеоработы.

Напомним, AAIFF пройдет в Астане с 1 по 3 октября. В программу войдут показы конкурсных работ и мероприятия для авторов и представителей индустрии, а финалисты представят свои проекты зрителям на большом экране.