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    22:32, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Две казахстанские авиакомпании попали в мировой рейтинг 100 лучших

    Самолеты air astana эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На церемонии вручения наград World Airline Awards объявлены 100 лучших авиакомпаний мира в 2024 году. Две казахстанские авиакомпании попали в топ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Skytrax.

    Skytrax опубликовал ежегодный мировой рейтинг авиакомпаний, в который вошли AirAstana и FlyArystan.

    Среди лучших по миру авиаперевозчиков AirAstana заняла 38 место (в прошлом году компания была на 37-м), FlyArystan — на 100-м месте.

    Все авиаперевозчики Казахстана признаны лидерами в Центральноазиатском регионе. Среди стран СНГ в десятке лучших:

    • AirAstana — 1 место;
    • FlyArystan — 3 место;
    • QazaqAir — 5 место;
    • Scat — 6 место.
    Теги:
    Самолет Авиация Рейтинг Транспорт Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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