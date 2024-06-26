22:32, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Две казахстанские авиакомпании попали в мировой рейтинг 100 лучших
На церемонии вручения наград World Airline Awards объявлены 100 лучших авиакомпаний мира в 2024 году. Две казахстанские авиакомпании попали в топ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Skytrax.
Skytrax опубликовал ежегодный мировой рейтинг авиакомпаний, в который вошли AirAstana и FlyArystan.
Среди лучших по миру авиаперевозчиков AirAstana заняла 38 место (в прошлом году компания была на 37-м), FlyArystan — на 100-м месте.
Все авиаперевозчики Казахстана признаны лидерами в Центральноазиатском регионе. Среди стран СНГ в десятке лучших:
- AirAstana — 1 место;
- FlyArystan — 3 место;
- QazaqAir — 5 место;
- Scat — 6 место.