Две казахстанки заключили договор с Аmazon Publishing на издание трилогии о Бату

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские писательницы Зира Наурзбаева и Лиля Калаус заключили договор с американским издательством Аmazon Publishing на издание трилогии о Бату, передает МИА «Казинформ».

«Я получила поздравления от американского издательства Аmazon Publishing! Потому что теперь мы с Лиля Калаус - авторы этого издательства! Только что подписали договор с отделом детской литературы Амазона. И в 2022 году Бату и его друзья будут искать Золотую чашу на английском языке в США!», - написала Зира Наурзбаева в Facebook.

«Огромная благодарность Shelley Fairweather-Vega , которая искала и нашла для нашей детской книги заинтересованное издательство! Да еще какое! И огромная благодарность Zaure Batayeva , которая открыла мне, как и многим другим казахским писателям, дорогу к американскому читателю .

Честно признаться, я начинала этот проект только для наших, казахстанских детей. Не думала, что книги, так привязанные к нашим культурным контекстам, могут заинтересовать зарубежного читателя. 16 лет назад сама идея, что казахстанская книга может заинтересовать хотя бы нашу аудиторию, казалась донкихотством. Ни издательства, ни магазины не хотели иметь дело с авторами. В каких только литературных конкурсах мы не участвовали с рукописью. И всегда проигрывали. Zhardem Kurmangaziyev устраивал встречи с министрами и вице-министрами, другими влиятельными людьми. И все напрасно. 8 лет нам понадобилось, чтобы издать первую книгу ( спасибо огромное Gulnar Dossaeva , которая сама предложила помощь) . И много раз хотелось махнуть на все рукой и заниматься собственными делами. Иногда был сильный соблазн писать, ориентируясь на более масштабный и богатый рынок России или Америки. Так делают многие наши талантливые авторы. Но мы выдержали! И теперь такой подарок к Новому году - договор с американским издательством!

В свое время мы сами с Лилей оплатили перевод первой книги на казахский язык. Надеюсь, теперь появится возможность перевести и издать остальные две», - отметила она.

«#ПриключенияБатуиЕгоДрузей − остросюжетные повести, в которых современные казахстанские дети оказываются в волшебном мире казахской мифологии. Персонажи книги – алматинские пятиклассники − в первой книге «Приключения Бату и его друзей в поисках Золотой чаши» (казахстанский бестселлер 2014 года по версии сети «Меломан») отправились в ВКО, в Дегелен − ядерный полигон и географический центр Евразии, в пещеру Қоңыр әулие.

Во второй книге «Приключения... в стране Барсакелмес» (2019) они путешествовали по Сыр-Дарье и в подземной стране Барсакелмес, побывали на археологических раскопках, сражались с гигантскими сомами.

В третьей книге «Приключения... в звездной стране Айдала» дети погружаются в мир астральной мифологии казахов, часть приключений происходит на рудоперерабатывающей фабрике, на Торгайских геоглифах.

Цель книг – увлечь детей чтением, казахской культурой, языком, занимательно рассказать об обычаях, регионах Казахстана, истории, достопримечательностях, местных легендах.

С НГ все три книги будут доступны в @melomankaz. Презентация в Астане на следующей неделе, предварительно 25 декабря в 14:00», - заключила писательница.