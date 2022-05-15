15 Мая 2022 16:17

Две казахстанки выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле продолжается чемпионат мира-2022 по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня, 15 мая, на ринг выйдут две представительницы Казахстана, которые поборются за выход в четвертьфинал: призерка чемпионатов мира и победительница ЧА-2010 Жайна Шекербекова (до 52 кг) встретится с японкой Ринкой Киноситой, а чемпионка мира-2016 Дина Жоламан (до 54 кг) сразится с канадской спортсменкой Скарлетт Дельгадо. Оба поединка пройдут в рамках дневной сессии (с 17:00 по времени Нур-Султана).

Прямая трансляция боев будет показана телеканалом «Qazsport» и YouTube-каналом мирового первенства.

Чемпионат мира по боксу среди женщин продлится до 20 мая.





