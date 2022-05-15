Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Две казахстанки выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин в Турции
15 Мая 2022 16:17

Две казахстанки выступят сегодня на ЧМ по боксу среди женщин в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле продолжается чемпионат мира-2022 по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня, 15 мая, на ринг выйдут две представительницы Казахстана, которые поборются за выход в четвертьфинал: призерка чемпионатов мира и победительница ЧА-2010 Жайна Шекербекова (до 52 кг) встретится с японкой Ринкой Киноситой, а чемпионка мира-2016 Дина Жоламан (до 54 кг) сразится с канадской спортсменкой Скарлетт Дельгадо. Оба поединка пройдут в рамках дневной сессии (с 17:00 по времени Нур-Султана).
Прямая трансляция боев будет показана телеканалом «Qazsport» и YouTube-каналом мирового первенства.
Чемпионат мира по боксу среди женщин продлится до 20 мая.




Читайте также
Казахстанские борцы завоевали пять медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии
Казахстан сыграет со сборной Франции на ЧМ по хоккею в Финляндии
Китай отказался от права проведения Кубка Азии по футболу-2023
Сменилось руководство баскетбольного клуба «Астана»
Четыре казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу
Гонщик «Астаны» стал 21-м на четвертом этапе «Тура Венгрии»
Теннисист Андрей Голубев проиграл в полуфинале турнира в Риме
Велопробег в 3 тыс. км совершает военнослужащий РгК «Запад»

Лента новостей

Архив