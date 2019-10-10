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Две казахстанки вышли в полуфинал ЧМ по боксу
УЛАН-УДЭ. КАЗИНФОРМ - Две представительницы женской команды Казахстана по боксу вышли в полуфинал мирового первенства, который проходит в Улан-Удэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В весовой категории до 64 кг Милана Сафронова одержала победу над соперницей из Болгарии Мелис Йонузовой со счетом 3:2. Дина Исламбекова, представляющая Казахстан в весовой категории +81 кг оказалась сильнее соперницы из Италии и одолела ее со счетом 3:2.
Таким образом, обе казахстанки вышли в полуфинал чемпионата мира.
В вечерней сессии на мировом первенстве выступят еще две представительницы Казахстана: Фариза Шолтай и Дина Жоламан. Добавим, что ранее покинули турнир Римма Волосенко, Дарига Шакимова, Алуа Балкибекова, Назым Кызайбай, Акерке Бахытжан, Айжан Ходжабекова.
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