Две казахстанки осуждены за незаконный оборот наркотиков в Бразилии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две казахстанки осуждены за незаконный оборот наркотиков в Бразилии. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Василий Олейник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постоянно растет число граждан Бразилии, приезжающих к нам в Казахстан, и наших граждан, посещающих эту страну, около 1,5 тыс. ежегодно. В настоящее время две наших гражданки осуждены в Бразилии за незаконный оборот наркотиков», - сказал Василий Олейник.
В ходе рассмотрения договора о выдаче лиц между Казахстаном и Бразилией на пленарном заседании палаты депутат отметил, что этот документ создает необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов обеих стран в противодействии преступности и защите основополагающих прав граждан.
Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации договора между Казахстаном и Бразилией о выдаче лиц».
Документ регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. Согласно документу - если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то бразильская сторона берет на себя обязательства передать это лицо казахстанской стороне, и наоборот, если преступник из Бразилии скрывается в Казахстане, Казахстан также обязуется экстрадировать лицо в Бразилию. В проекте закона предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа.
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