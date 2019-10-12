Две казахстанки не прошли в финал чемпионата мира по боксу-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В российском Улан-Удэ стартовали полуфинальные поединки чемпионата мира-2019 по боксу среди женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка Милана Сафронова в бою за выход в финал весовой категории до 64 килограммов встретилась с итальянской спортсменкой Анджелой Карини. Результатом противостояния стала победа Карини со счетом 4:1.

Таким образом, Анджела поборется за «золото» турнира, а Милане досталась бронзовая медаль.

Также в бою за участие в финале в весовой категории свыше 81 килограмма казахстанка Дина Исламбекова вышла на ринг против соперницы из Китая Янь Сяо Ли. Победительницей поединка со счетом 5:0 была признана китаянка.

Финалы чемпионата мира пройдут завтра. Отметим, что на данном ЧМ не разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.