Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:27
-
вчера 19:16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Две казахстанки гарантировали себе медали на турнире по боксу в Венгрии
6 Февраля 2020 20:31
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дебрецене (Венгрия) продолжается крупный международный турнир по боксу «Иштван Боскай». Вслед за представителями мужской команды в полуфинал пробились и женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеПять казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал турнира в Венгрии Нокдаун и нокаут: казахский супертяж потряс венгерского соперника Алматинки выиграли молодёжный чемпионат страны по боксу
Так, победами в своих поединках отметились Марина Вольнова и Римма Волосенко. Выход в 1/2 финала гарантировал им как минимум бронзовые медали. Отметим, что полуфинальные встречи пройдут сегодня, 6 февраля, поздно вечером.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сборная Казахстана стартовала с разгрома 8:1 на предолимпийском турнире по хоккею
- В Нур-Султане стартовал предолимпийский турнир по хоккею
- Головкин попал в пятерку лучших боксеров по итогам десятилетия
- Стали известны имена чемпионов Казахстана по пара дзюдо
- Сколько казахстанских боксеров гарантировали себе медали на турнире в Венгрии
- Сборная Казахстана по футзалу вышла на чемпионат мира
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047