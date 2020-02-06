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Две казахстанки гарантировали себе медали на турнире по боксу в Венгрии

6 Февраля 2020 20:31
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Две казахстанки гарантировали себе медали на турнире по боксу в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дебрецене (Венгрия) продолжается крупный международный турнир по боксу «Иштван Боскай». Вслед за представителями мужской команды в полуфинал пробились и женщины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Так, победами в своих поединках отметились Марина Вольнова и Римма Волосенко. Выход в 1/2 финала гарантировал им как минимум бронзовые медали. Отметим, что полуфинальные встречи пройдут сегодня, 6 февраля, поздно вечером.


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Ключевые слова: Спорт,
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