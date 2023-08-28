Две казахские тазы завоевали титулы на Чемпионате мира в Швейцарии
Собака по кличке Тумар из питомника «Страна Беловодья» (ВКО) завоевала титулы: «Лучший представитель Породы», «Победитель Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Winner); другое животное Вангелия, также представляющая питомник «Страна Беловодья», удостоилась титулов «Лучший представитель противоположного пола», «Лучший Ветеран Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Veteran Winner).
Глава национального клуба тазы в Союзе кинологов Казахстана Елена Хардина рассказывает, что к такой победе она и ее питомцы шли с 2006 года.
«Моя задача была вывести крепких и здоровых тазы, принимать участие с ними во всех международных выставках, чтобы нашу породу видели везде в мире», - говорит она.
По словам Е.Хардиной, в Швейцарии конкурентами наших собак Тумар и Вангелии были тазы, проживающие в Италии, выведенные питомником из России.
«Здесь, в Женеве, у нас были серьезные соперники, было волнительно. Но мы победили! И это приятно. Потому что не может проиграть собака, выведенная на родине тазы – в Казахстане. Мы должны и в дальнейшем одерживать верх. Мы победили и в Чемпионате мира в 2016 году, когда конкурентами тазы были собаки нашей породы белорусского разведения, но мы их тоже тогда обошли», - сказала Е.Хардина.
Казахстанский кинолог добавила, что интерес к тазы в Женеве был высокий.
«Многие зрители и посетители выставки подходили, спрашивали и фотографировались с нашими собаками. Интерес высокий», - отметила Е.Хардина.
Также поддержать выступление делегации из Казахстана пришли представители казахстанской общины, проживающие в Швейцарии.