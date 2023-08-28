Две казахские тазы завоевали титулы на Чемпионате мира в Швейцарии

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - На Чемпионате мира 2023 в городе Женеве, Швейцария в группе непризнанных пород (11 группа Международной кинологической федерации FCI) двум собакам казахской породы тазы были присуждены наивысшие титулы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Собака по кличке Тумар из питомника «Страна Беловодья» (ВКО) завоевала титулы: «Лучший представитель Породы», «Победитель Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Winner); другое животное Вангелия, также представляющая питомник «Страна Беловодья», удостоилась титулов «Лучший представитель противоположного пола», «Лучший Ветеран Кубка мира в Женеве» (Geneva World Cup Veteran Winner).

Глава национального клуба тазы в Союзе кинологов Казахстана Елена Хардина рассказывает, что к такой победе она и ее питомцы шли с 2006 года.

«Моя задача была вывести крепких и здоровых тазы, принимать участие с ними во всех международных выставках, чтобы нашу породу видели везде в мире», - говорит она.

По словам Е.Хардиной, в Швейцарии конкурентами наших собак Тумар и Вангелии были тазы, проживающие в Италии, выведенные питомником из России.

«Здесь, в Женеве, у нас были серьезные соперники, было волнительно. Но мы победили! И это приятно. Потому что не может проиграть собака, выведенная на родине тазы – в Казахстане. Мы должны и в дальнейшем одерживать верх. Мы победили и в Чемпионате мира в 2016 году, когда конкурентами тазы были собаки нашей породы белорусского разведения, но мы их тоже тогда обошли», - сказала Е.Хардина.

Казахстанский кинолог добавила, что интерес к тазы в Женеве был высокий.

«Многие зрители и посетители выставки подходили, спрашивали и фотографировались с нашими собаками. Интерес высокий», - отметила Е.Хардина.

Также поддержать выступление делегации из Казахстана пришли представители казахстанской общины, проживающие в Швейцарии.

