Две камеры будут следить за одним участником ЕНТ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Назир Жашибеков рассказал, как будет проходить в этом году Единое национальное тестирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам чиновника, с прошлого года ввели ряд изменений. В частности, добавили еще одну камеру для наблюдения за абитуриентом по принципу «один тестируемый - один компьютер - две камеры». Обязательно прохождение авторизации через фронтальные камеры, установленные на компьютере, чтобы исключить участие подставных лиц.

Для детей с особыми образовательными потребностями на тестирование дается 40 минут, для абитуриентов, сдающих творческие экзамены - 70 минут.

«Подали заявление на участие в ЕНТ 2 396 выпускников, или 71,6%. Каждый выпускник самостоятельно определяет дату, место и время сдачи тестирования через личный кабинет. Тестируемые имеют право на две попытки и по лучшему результату могут участвовать в конкурсе грантов. Формат единого национального тестирования не изменился. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных», - сообщил Назир Жашибеков.

Он добавил, что результат доступен сразу после завершения тестирования. С мая прошлого года, помимо набранных баллов, каждому абитуриенту доступна статистика по темам, в которых он допустил ошибки.

По области работают два пункта ЕНТ: в Петропавловске и селе Новоишимке района имени Г. Мусрепова. В каждом созданы государственные комиссии по координации и проведению тестирования, дежурят медицинские работники, психологи, представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Максимальный балл составил 137.