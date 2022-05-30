30 Мая 2022 23:51

Две группы лже-сотрудников банков задержаны в трех городах Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В течение недели карагандинскими полицейскими в трех городах задержаны две группы лже-сотрудников банков, нанесших потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель города Темиртау. К нему на номер сотового телефона в течение 13 дней звонил «сотрудник» одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел деньгами в сумме около 11 млн тенге. Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет.

– В ходе проведения спецоперации сотрудниками криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое карагандинцев, 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты, – сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Ранее сотрудниками департамента полиции Карагандинской области совместно со службой безопасности банка была задержана группа лиц, также использовавших чужие банковские карты. Они пытались снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флэш и сим-карты, также интернет-роутеры. Ущерб составляет около 40 млн тенге.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по ст. 190 ч.3 УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории Республики Казахстан. Лже-сотрудникам банка грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.