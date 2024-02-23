Две гранаты нашел в мусорном контейнере житель Кокшетау

Найденные в мусорном контейнере две учебные гранаты бдительный житель Кокшетау принес в полицию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, житель Кокшетау принес две учебные гранаты, которые он нашел в мусорном контейнере в управление полиции 22 февраля.

- Незамедлительно взрывотехниками был проведен осмотр предметов и вынесено заключение, что принесенные предметы имеют внешнее сходство с гранатой Ф-1 и РГД. Также установлено, что предметы не являются боевыми: они не имеют запала, а потому не представляют угрозы для окружающих, - проинформировали в ведомстве.

Специалисты заверили, что найденные гранаты - учебные и применяются в качестве учебного пособия на уроках по начальной военной подготовке. При этом полицейские высказали слова благодарности нашедшему за активную гражданскую позицию.