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    09:09, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Две гранаты нашел в мусорном контейнере житель Кокшетау

    Две учебные гранаты нашел в мусорном контейнере житель Кокшетау
    Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

    Найденные в мусорном контейнере две учебные гранаты бдительный житель Кокшетау принес в полицию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, житель Кокшетау принес две учебные гранаты, которые он нашел в мусорном контейнере в управление полиции 22 февраля.

    - Незамедлительно взрывотехниками был проведен осмотр предметов и вынесено заключение, что принесенные предметы имеют внешнее сходство с гранатой Ф-1 и РГД. Также установлено, что предметы не являются боевыми: они не имеют запала, а потому не представляют угрозы для окружающих, - проинформировали в ведомстве.

    Специалисты заверили, что найденные гранаты - учебные и применяются в качестве учебного пособия на уроках по начальной военной подготовке. При этом полицейские высказали слова благодарности нашедшему за активную гражданскую позицию.

    - Сотрудники полиции напоминают гражданам, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов или оружия следует незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по месту жительства. Необходимо помнить что такие предметы могут нести реальную угрозу не только для вас, но и окружающих, поэтому категорически запрещается бросать или вскрывать найденный предмет, чтобы не произошла детонация, - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Регионы полиция Происшествия Кокшетау оружие Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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