Две госуслуги для лиц с инвалидностью запущены на портале eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Две новые госуслуги для лиц с инвалидностью запущены на портале Электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Теперь на eGov. kz лица с особыми потребностями могут подать заявки на оформление документов на оказание специальных социальных услуг на дому и в медико-социальных учреждениях. Ранее для этого необходимо было обратиться в ЦОН или местный исполнительный орган.

Услуги были реализованы Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с АО «Национальные информационные технологии».

«Для повышения качества жизни лиц с инвалидностью мы постепенно расширяем перечень государственных услуг, оказываемых в электронном формате. Новое цифровое решение позволяет людям с особыми потребностями в онлайн режиме, не выходя из дома, оформить документы на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому или в медико-социальных учреждениях. Пользователи могут заказать услугу на себя, своего ребенка или на опекаемого ребенка», – рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Чтобы подать заявку на оформление документов, необходимо выбрать соответствующую услугу на портале Электронного правительства, заполнить запрашиваемую информацию, прикрепить документы, подписать запрос с помощью ЭЦП или одноразового пароля. При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет приходит уведомление об исполнение заявки. Срок оказания услуги на портале составляет 14 рабочих дней для пользователей, желающих получить помощь в условиях ухода на дому, и 17 рабочих дней, если пользователь подает заявку на оказание услуг в медико-социальных учреждениях.