Две городские больницы станут центральными районными в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области запланировано строительство амбулаторно-поликлинических организаций в 38-ми сельских населенных пунктах. Это 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий и 3 медицинских пункта. Об этом сообщила на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Бибигуль Омарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодняшний день в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Акмолинской области запланирована модернизация двух больниц в многопрофильные центральные районные больницы. Это степногорская многопрофильная городская больница, которая теперь будет обслуживать два близлежащих района - Аккольский и Биржан сал, а также атбасарская многопрофильная межрайонная больница, которая будет обслуживать сразу четыре района - Сандыктауский, Жаксынский, Есильский, Жаркаинский.

«Больницы будут иметь в своем ведении инсультный центр и центр чрескожного коронарного вмешательства, перинатальный центр или родильное отделение, отделения травматологии, хирургии и медицинской реабилитации, реанимации - это позволит оказывать своевременно экстренную медицинскую помощь населению при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотого часа», - поделилась Бибигуль Омарова.

Для проведения капитального ремонта здания реабилитации атбасарской больницы разработана проектно-сметная документация. Из местного бюджета выделены средства в размере 40 млн тенге. Для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт главного корпуса выделено 12,6 млн тенге. Для проведения капитального ремонта блоков Г и Е здания степногорской многопрофильной городской больницы проведена корректировка проектно-сметной документации. На сегодняшний день ведутся работы по объявлению конкурса для определения подрядной организации.

«По области запланировано также строительство амбулаторно-поликлинических организаций в 38-ми сельских населенных пунктах. Это 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий и 3 медицинских пункта. На сегодняшний день выделены все 38 земельных участков для строительства новых объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 16 земельных участков, предусмотренных на текущий год. На 2024 год также выделено 22 земельных участка», - резюмировала спикер.