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Две фуры и легковушка горели после столкновения в Павлодаре
26 Июля 2021 21:55
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два грузовика и легковой автомобиль загорелись в районе Успенского моста в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в районе Успенского моста поступило 26 июля в 17.57.
В результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля полностью выгорела кабина грузового автомобиля Mercedes, кабина и полуприцеп Volvo. Сгорело 10 катушек кабеля на общей площади 40 кв. м, произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 30 кв.м.
«Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 1974 года рождения, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в первую городскую больницу Павлодара. Очаг возгорания ликвидирован в 18.32. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 18 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф» , – прокомментировали в пресс-службе ДЧС области.
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