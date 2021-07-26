Две фуры и легковушка горели после столкновения в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два грузовика и легковой автомобиль загорелись в районе Успенского моста в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в районе Успенского моста поступило 26 июля в 17.57.

В результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля полностью выгорела кабина грузового автомобиля Mercedes, кабина и полуприцеп Volvo. Сгорело 10 катушек кабеля на общей площади 40 кв. м, произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 30 кв.м.

«Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 1974 года рождения, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в первую городскую больницу Павлодара. Очаг возгорания ликвидирован в 18.32. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 18 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф» , – прокомментировали в пресс-службе ДЧС области.