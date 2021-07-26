+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Две фуры и легковушка горели после столкновения в Павлодаре

26 Июля 2021 21:55
Поделиться:
Две фуры и легковушка горели после столкновения в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два грузовика и легковой автомобиль загорелись в районе Успенского моста в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
63 постояльца центра соцуслуг отравились в Алматы, один из них скончался
Акмолинец погиб на пожаре в сторожевом вагончике Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области Один погиб и четверо госпитализированы из-за ДТП в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании в районе Успенского моста поступило 26 июля в 17.57.
В результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобиля полностью выгорела кабина грузового автомобиля Mercedes, кабина и полуприцеп Volvo. Сгорело 10 катушек кабеля на общей площади 40 кв. м, произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади 30 кв.м.

«Водитель грузового автомобиля Volvo, мужчина 1974 года рождения, доставлен бригадой скорой медицинской помощи в первую городскую больницу Павлодара. Очаг возгорания ликвидирован в 18.32. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 18 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф» , – прокомментировали в пресс-службе ДЧС области.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
63 постояльца центра соцуслуг отравились в Алматы, один из них скончался
Акмолинец погиб на пожаре в сторожевом вагончике
Природный пожар на 4000 гектаров тушат в Карагандинской области
Один погиб и четверо госпитализированы из-за ДТП в Акмолинской области
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Читайте также
Педагоги, экономисты и политолог: кого избрали сельскими акимами в Павлодарской области
Военнослужащих наградили за спасение подростка в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив