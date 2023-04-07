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Две фитонарколаборатории организовали братья в Актау

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 19:34
Две фитонарколаборатории организовали братья в Актау Фото: polisia.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Две фитонарколаборатории организовали двое жителей Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 апреля сотрудниками УПН ДП Мангистауской области с участием кинологов департамента полиции и применением служебно-розыскных собак на территории города Актау задержаны два брата, оба жители Актау, которые по месту жительства и в съемных квартирах города организовали фитонарколаборатории.

В ходе обысковых мероприятий у 37- и 39-летних подозреваемых при себе и по месту жительства изъято пять свертков с марихуаной. Кроме того, в двух съемных квартирах обнаружены две фитонарколаборатории, приспособленные и оснащенные для культивирования марихуаны. В квартирах также изъяты палатки из фольги, лампы, вытяжки, вентиляторы, приспособления для курения, баклажки и тары, а также изъято 17 кустов растений каннабисной группы и одна картонная коробка с марихуаной. Приблизительный вес изъятого наркотика составляет свыше 5 кг.

По всем изъятым веществам назначены судебные экспертизы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Иная информация в интересах следствия не разглашается.


Борьба с преступностью   Мангистауская область   Борьба с наркотиками  
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