Две федерации получили признание Национального паралимпийского комитета РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным паралимпийским комитетом Республики Казахстан признаны РОО «Федерация Паракаратэ» в качестве спортивной федерации по летнему непаралимпийскому виду спорта «паракаратэ» и ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы» в качестве спортивной федерации по летнему паралимпийскому виду спорта «парастрельба (пулевая стрельба)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

После получения признания спортивная федерация наделяется правом представлять признанный вид спорта в Национальном паралимпийском комитете. Также сертификат позволяет спортивным федерациям претендовать на получение государственной аккредитации и развивать свой вид спорта в качестве республиканской федерации.