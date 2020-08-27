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Две федерации получили признание Национального паралимпийского комитета РК

27 Августа 2020 02:24
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Две федерации получили признание Национального паралимпийского комитета РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным паралимпийским комитетом Республики Казахстан признаны РОО «Федерация Паракаратэ» в качестве спортивной федерации по летнему непаралимпийскому виду спорта «паракаратэ» и ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы» в качестве спортивной федерации по летнему паралимпийскому виду спорта «парастрельба (пулевая стрельба)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета.

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После получения признания спортивная федерация наделяется правом представлять признанный вид спорта в Национальном паралимпийском комитете. Также сертификат позволяет спортивным федерациям претендовать на получение государственной аккредитации и развивать свой вид спорта в качестве республиканской федерации.


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