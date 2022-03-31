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    23:28, 30 Март 2022 | GMT +6

    Две дороги открыли из Нур-Султана в связи с улучшением погоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две дороги открыли для движения из Нур-Султана в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан 112 Nur Sultan, передает МИА «Казинформ».

    30.03. с 16.00 в связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Нур-Султан для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты, км 16-200, участок «г. Нур-Султан-г. Ерейментау».

    30.03. с 20-30 в связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Нур-Султан для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Екатеринбург-Алматы км 1291-1353, участок «г. Нур-Султан-ст. Анар».


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