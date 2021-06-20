Две девушки заблудились в горах Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли двум заблудившимся девушкам в горах Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о заблудившихся девушках поступила в Республиканский оперативно-спасательный отряд 19 июня.

Со слов пострадавших, подруги отправились по знакомому маршруту на пик Букреева, спуститься планировали через Бутаковское ущелье. На обратном пути туристки увлеклись разговором и не заметили, как сбились с тропы. Решив не рисковать, девушки обратились за помощью к спасателям РОСО.

По информации РОСО, оперативная группа, включая кинологический расчет, выдвинулась на поисково-спасательные работы. Ориентируясь на геолокационные данные, спасатели установили точное местонахождение туристок в горах Талгарского района Алматинской области.

«Командиром спасательного подразделения было принято решение подойти к пострадавшим со стороны Пионерского пика. Во время движения по хребту, с девушками был установлен визуальный контакт, они находились на высоте 1900 метров над уровнем моря. Спасатели РОСО по тропе вышли к подругам, первым до людей добрался поисковый пес Габриэль. Из-за начавшегося дождя туристки были промокшие, но в целом чувствовали себя хорошо. Сотрудники РОСО напоили их горячим чаем и дали теплую одежду. Обратный путь усложнялся погодными условиями и темным временем суток. Шел дождь, от которого трава стала очень скользкой, продвигаться вперед нужно было предельно аккуратно, местами используя альпинистское снаряжение», - сообщили в пресс-службе ГУ «РОСО МЧС РК».

Пострадавших девушек благополучно сопроводили до оперативного автомобиля и доставили до безопасного места в городе.