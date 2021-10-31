Две девушки в один день попали под колеса на «зебре» в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два ДТП с участием пешеходов произошли за один день в Кокшетау. Обе девушки, переходившие дорогу по пешеходному переходу, получили переломы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 30 октября, около 18:20, водитель автомашины марки «Лада 217230», 25-летний житель Кокшетау, двигаясь по улице Габдуллина в северном направлении микрорайона Сарыарка, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и допустил наезд на 23-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть улицы Габдуллина в восточном направлении по пешеходному переходу.

«В результате ДТП девушка доставлена в приемный покой многопрофильной областной больницы с диагнозом «Перелом ноги», - сообщили в ведомстве.

В этот же день и практически в это же время водитель автомашины марки Daewoo Nexia, двигаясь по улице Ауэзова в западном направлении, напротив дома № 175, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу.

«В результате он допустил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по улице Ауэзова в южном направлении по пешеходному переходу. В результате ДТП 26-летняя жительница областного центра была госпитализирована в МОБ с диагнозом «Перелом нижнего конца бедренной кости», - добавили в ведомстве.

В отношении обоих водителей начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК.