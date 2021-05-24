Две девушки утонули в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в минувшие выходные утонули студентка четвёртого курса и куратор группы колледжа им. М. Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что девушки 20-ти и 27-ми лет - отдыхали на базе «Волна» на Вороньем острове. Решили сфотографироваться на реке Есиль в районе «Соснового бора». Зашли в воду по колено.

Место не предназначено для купания. Берег в том месте обрывистый, течение сильное. Девушки соскользнули на глубину.

«Сначала фотографировались группой. Потом студентка и куратор группы решили сделать совместное фото. Сделали буквально два шага назад. Однокурсник пытался спасти девушек. Но течение было сильным, он их не догнал. Сам едва не погиб в воде. Тела девушек обнаружили и извлекли поблизости от места происшествия, в 50 метрах вниз по течению, на глубине 5-7 метров», - сказал М. Кангужинов.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу.

М. Кангужинов добавил, что вода в реке Есиль ещё продолжает прибывать, течение сильное. К тому же вода в реке ещё довольно холодная.